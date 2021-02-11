وزارة البيئة تدعو (30) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو (30) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها بتاريخ 1441/7/08هـ لإجراء الاختبارات اللازمة.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني، أسماء المتقدمين لإجراء الاختبارات اللازمة على الوظائف الشاغرة المعلن عنها.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إجراء الاختبارات سيكون في مبنى الوزارة الجديد، مخرج 12، بحي الملك عبدالله بالرياض وفقًا للمواعيد المعلن عنها لكل متقدم عبر الموقع الإلكتروني.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضرورة مراعاة الحضور في الموعد المحدد وإحضار أصل الهوية الوطنية، ولسيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وأرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية.

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