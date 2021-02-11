الشؤون الإسلامية: فتح مساجد إضافية لإقامة صلاة الجمعة حال وجود تزاحم

قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية سليمان بن فهد الخميس؛ إنَّ الوزارة أضافت 5760 مسجدًا مساندًا للجوامع في مناطق المملكة لتخفيف الزحام في صلاة الجمعة خلال جائحة كورونا.

وأضاف –خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا– أن الوزارة لا تزال تعمل على فتح مساجد إضافية لإقامة صلاة الجمعة عند ملاحظة وجود تزاحم في بعض الجوامع، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة في متابعة الإجراءات الاحترازية، لها دور توعوي خلال خطب الجمعة والمحاضرات والكلمات الإرشادية؛ لبيان الواجب الشرعي في هذه الجائحة، وأهمية التقيد بالإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة.

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