التجارة تعلن المدن الأكثر تسجيلًا لمخالفات مواجهة كورونا في المنشآت التجارية

قال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إن أكثر المدن تسجيلًا لمخالفات إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمنشآت التجارية كانت في الرياض ثم جدة ثم مدن المنطقة الشرقية.

وأضاف «الحسين» المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، إن الوزارة تواصل جولاتها لضبط المخالفات في المنشآت التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نمو المتاجر الإلكترونية بلغ 190% في عام 2020م، عن العام السابق عليه، لافتًا إلى أن الوزارة تمكن المتاجر الإلكترونية؛ حيث كانت الأنشطة الأكثر ازدهارًا في التجارة الإلكترونية هي الأغذية والأطعمة والمستلزمات الإلكترونية والإلكترونيات وذلك أثناء جائحة كورونا.

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