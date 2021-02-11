بغرامات 740 ألف ريال.. «التجارة» تعاقب 17 معلنًا خالفوا ضوابط الإعلان الإلكتروني

قال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إن الوزارة عاقبت أكثر من 17 معلنًا على منصات «سناب شات، وتويتر، وإنستجرام» بغرامات بلغت 740 ألف ريال.

وأضاف «الحسين» المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، أن الإعلان الإلكتروني يتطلب توافر ضوابط مهمة جدًا؛ حتى لا يكون مخالفًا؛ بحيث يفصح المعلن بوضوح أنه يقدم مادة إعلانية، ويبتعد عن الإعلان عن أي منتج مغشوش أو مقلد ويوضح تفاصيل بيانات المعلن وأرقام هاتفه ويعلن العلامة التجارية التي يملكها وإلا يعتبر إعلانه مخالفًا وتضبطه وزارة التجارة.

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