«الزكاة والدخل» توضح الغرامات التي لا تشملها مبادرة الإعفاء

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مبادرة إلغاء الغرامات لا تشمل الإقرارات الضريبية واجبة التقديم في 21 يناير 2021م.

وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنه على سبيل المثال إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر ديسمبر 2020 وهو الإقرار الأخير لعام 20 الواجب تطبيقه في 21 يناير 2021 هذا لن تشمله مبادرة الإعفاء من الغرامات.

وكذلك لا تشمل المبادرة الإعفاء من الغرامات الأخرى مثل غرامة التأخر في التسجيل وغرامات الفحص الميداني أو غرامات التهرب الضريبي أو ما يسمى بغرامات الرقابة والتفتيش، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المبادرة تشمل الإعفاء من الغرامات التأخر في السداد وغراامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة تعديل الإقرار.

وكانت هيئة الزكاة والدخل قد أعلنت تمديد مبادرة إلغاء الغرامات في الحادي والعشرين من شهر يناير الماضي، لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021، باعتبارها واحدة من مبادرات عِدّة أطلقتها الهيئة في سياق جهود حكومة المملكة العربية السعودية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عن القطاع الخاص؛ بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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