جيبوتي وجمهورية القمر المتحدة تدينان استهداف الحوثي لمطار أبها

أدانت جمهورية جيبوتي بشدة العمل الإرهابي الجبان للميليشيات الحوثية التي استهدف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية من المملكة ومطار أبها الدولي بالتحديد بمُسيَّرتين مفخختين.

وأكد سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، دعم حكومة بلاده للمملكة العربية السعودية في اتخاذ الخطوات اللازمة لردع هذه الأعمال الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة.

كما أدانت جمهورية القمر المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية المستمرة بالطائرات المسيرة من قبل الحوثيين في اليمن، لا سيما هجومها الأخير على مطار أبها الدولي جنوب المملكة.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم، أن جمهورية القمر المتحدة حكومة وشعبًا تعد هذه الأعمال الإجرامية المتكررة استهتارًا وتلاعبًا بالاتفاقيات المعنية بالأمن والسلم الدوليين؛ ما يستدعي ويتطلب التعامل بجدية وحزم لمنع ازدياد مثل هذه التصرفات الإرهابية المنفلتة.