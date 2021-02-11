«الشؤون البلدية» تشيد بتفاعل المنشآت مع الحملات الرقابية: قلص عدد المخالفين

أشادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الخميس، بمستوى التطور في تفاعل وتجاوب المنشآت الغذائية والأسواق وقصور الأفراح، بتطبيق الاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»؛ ما انعكس إيجابًا على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة بالمدن والأحياء والشوارع.

وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن «الحملات الرقابية والتوعوية التي نفذتها الأمانات والبلديات التابعة لها، وتفاعل والتزام المنشآت المستهدفة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عنها، والجهات ذات العلاقة بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها؛ أسفرت عن انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المرصودة؛ حيث تراجعت من (3275) مخالفة يوم 8 فبراير إلى (1794) مخالفة، يوم أمس الأربعاء.

وأكدت الوزارة أن «الفرق الرقابية مستمرة في تشديد الرقابة اليومية في جميع مناطق المملكة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حيث نفذت، أمس الأربعاء، (20378) زيارة تفتيشية لمراقبة التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس، والتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية».

ولفتت الوزارة إلى أنه «تم تحرير أكثر من (1794) مخالفة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توافر المعقمات والمطهرات، بجانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات».

وأشارت الوزارة إلى أن الأمانات والبلديات أغلقت، أول أمس الثلاثاء، (692) منشأةً تجارية وغذائية مخالفة للبروتوكولات الصحية والبلدية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن خدمة (940) متاحة على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وسوء النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت الغذائية، أو عدم توفير الأدوات الوقائية، وعدم تطهير عربات التسوق بالمنشآت، وعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها للمناديب.

وكررت الوزارة ترحيبها بالإبلاغ عن وجود زحام داخل المنشآت، وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، أو مخالفة اشتراطات العمل وقت منع التجول، أو مخالفة شروط الإغلاق؛ وذلك حرصًا منها على ضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وشددت الوزارة على أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات يعد من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرةً إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بقدر كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا:

بقاء كورونا في سيارة الشخص المصاب.. وزارة الصحة توضح المدة