بريطانيا تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيين أراضي المملكة

أدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي الإرهابية على مطار أبها أمس.

وعبر حسابه على «تويتر»، أكد وزير الخارجية البريطاني إدانة بلاده الهجوم الحوثي الأخير، الذي استهدف مطار أبها، وأسفر عن إصابة طائرة مدنية.

وقال الوزير: «يتعين على الحوثيين وقف هذه الهجمات المشينة فورًا، ولا تزال المملكة المتحدة مصممة على دعمها الراسخ لأمن الأراضي السعودية».

اقرأ أيضًا:

استهداف مطار أبها.. إدانات عربية وتأكيد على دعم إجراءات السعودية للحفاظ على استقرارها