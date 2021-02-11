القبض على 6 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة

تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على 6 مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات بمدينة الرياض، والمتاجرة بأجزائها وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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