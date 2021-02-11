الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لليمن

استقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف، الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع في مقر قيادة القوات المشتركة اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينج، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، والجهود المبذولة للتوصل الى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. حضر اللقاء كبار ضباط القوات المشتركة والوفد المرافق للضيف.



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