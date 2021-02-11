Coral Bloom تصاميم تدمج المناظر الخلابة والحياة الفطرية بالمملكة

قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باجانو: «نتوقع أن ينبهر الزوار عند وصولهم لأول مرة إلى مشروع البحر الأحمر، حيث ستكون بانتظارهم تجربة رفاهية غامرة إلى أبعد الحدود، وتبشر تصاميم «كورال بلوم» المستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة، بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة». وتتمحور الرؤية التصميمية لجزيرة شُريرة حول اعتبارات التنوع البيولوجي، بحيث ستتم المحافظة على أشجار المانجروف والموائل الأخرى، وسيتم إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة من خلال الحدائق المنسقة لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة، ومن حقائق التصميم :

1- حقائق عن تصاميم الجزيرة الرئيسية:

الجزيرة الرئيسية «شُريرة»

مجموعة تصاميم للجزيرة الرئيسية «شُريرة» وهي البوابة الرئيسية في مشروع البحر الأحمر

- تبلغ مساحة شُريرة 5.6 كم

- شكلها يشبه الدولفين

- واحدة من بين 22 جزيرة اختيرت بعناية للتطوير، مع ضمان الإبقاء وعدم المساس بـ 75 % من جزر الوجهة

- تتمحور الرؤية التصميمية لجزيرة شريرة حول اعتبارات التنوع البيولوجي، بحيث ستتم المحافظة على أشجار المانجروف، والموائل الأخرى والعمل على تعزيزها

مرافق وتحسينات

- 11 فندقا ومنتجعا

- ملعب جولف بـ 18 حفرة

- إنشاء شواطئ جديدة وشق قناة لخلق بحيرة جديدة

- عمل تحسينات من خلال رفع مستوى أرض الجزيرة، لتوفر بذلك حاجزا للوقاية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر.

مشروع البحر الأحمر

المزايا والموقع

- مشروع يمتد على مساحة 28.000 كم

- خط ساحلي يمتد لمسافة 200 كيلومتر

- أرخبيل يضم أكثر من 90 جزيرة بكرا

- محميات طبيعية

- يحتضن شعابا مرجانية نادرة ومزدهرة - يضم أحد أكبر الحواجز المرجانية في العالم

- مناخ معتدل على مدار العالم

- متوسط درجة الحرارة 25 درجة مئوية

- موقع استراتيجي: يمكن لـ 250 مليون شخص الوصول إلى الموقع خلال 3 ساعات جوا، كما يمكن لـ 80 % من إجمالي سكان العالم، الوصول إلى الموقع خلال 8 ساعات فقط.

- يقع على بعد 500 كم شمال جدة.

- الاستحواذ على جزء كبير من فرص الاستثمار السياحي التي تقدر بنحو 11 مليار ريال سعودي في المملكة.

- توفير 70 ألف فرصة عمل جديدة

-إضافة 22 مليار ريال سعودي «5.3 مليار دولار» إلى الناتج المحلي للبلاد

- استقطاب قطاع عريض من السوق، وجذب فئات متنوعة من السياح.

فرص الاستثمار

- نمو الاستثمار الرأسمالي في سوق السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية بمعدل 6 % سنويا خلال السنوات العشر المقبلة.

- تتضمن فرص الاستثمار المشترك ما يلي:

تشييد الفنادق والمرافق السكنية

- عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص في مجال تطوير المرافق مثل: البنية التحتية للخدمات العامة

توليد الطاقة المتجددة

المياه وإدارة النفايات

البنية التحتية للنقل

الشبكة الرئيسية لتقنية المعلومات والاتصالات

الجدول الزمني للمشروع:

- سيتم تطوير مشروع البحر الأحمر على مرحلتين رئيستين: من عام 2017 إلى 2022 - ومن عام 2022 إلى 2035.

- أعمال الإنشاء في المشروع في الربع الأول من عام 2019.

- سيتم استقبال الزوار في الوجهة في الربع الرابع من عام 2022، وستكتمل المرحلة الأولى في 2023 وستتضمن 14 فندقا فخما، توفر 3000 غرفة فندقية، على خمس جزر ومنتجعين في المنطقة الجبلية والصحراوية.