

الكويت 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق11 فبراير 2021 م واس

سجلت الكويت 1048 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10150 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 631 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 163895 حالة.

// انتهى //

19:54ت م

0183



الكويت 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق11 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 175031 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 985 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10150 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 631 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 163895 حالة.// انتهى //19:54ت م0183

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.