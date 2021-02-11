السعودية اليوم / الأردن تسجل 1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق11 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1807 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي لها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 324070 حالة بعد تسجيل 864 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4421 حالة.

// انتهى //

19:13ت م

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عمّان 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق11 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 341984 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي لها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 324070 حالة بعد تسجيل 864 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4421 حالة.// انتهى //19:13ت م0175

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