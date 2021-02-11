السعودية اليوم / الجامعة العربية تحذر من ارتفاع نسب الفقر بالمنطقة جراء تداعيات كورونا



القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

حذرت جامعة الدول العربية من فقدان الكثير من الوظائف وازدياد أعداد الفقراء في المنطقة جراء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة خلال مشاركة الجامعة عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" في أعمال الدورة (59) للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة المنعقدة حتى 17 فبراير الجاري.

واستعرضت السفيرة أبو غزالة خلال كلمتها، جهود منظومة جامعة الدول العربية لدعم دولها الأعضاء لاحتواء هذه الجائحة ومواجهة تداعياتها المختلفة، مشيرة إلى الدور المهم للمجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة، وفي مقدمتها مجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والسكان والتنمية والشباب والرياضة، ولجان المرأة والأسرة والطفولة وحقوق الإنسان، مؤكدة الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، وفي إطار التعاون العربي مع المجموعات الإقليمية والدولية الصديقة.

ودعت أبو غزالة الأمم المتحدة إلى مواصلة وتعزيز الشراكة المهمة بين أجهزتها ومنظومة جامعة الدول العربية، بما يعزز الجهود الإقليمية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وضمان أن يعيش الإنسان العربي في أمن ووئام مجتمعين.

// انتهى //

19:09ت م

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القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسحذرت جامعة الدول العربية من فقدان الكثير من الوظائف وازدياد أعداد الفقراء في المنطقة جراء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والصحية والاقتصادية ولاسيما على الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع.جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة خلال مشاركة الجامعة عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" في أعمال الدورة (59) للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة المنعقدة حتى 17 فبراير الجاري.واستعرضت السفيرة أبو غزالة خلال كلمتها، جهود منظومة جامعة الدول العربية لدعم دولها الأعضاء لاحتواء هذه الجائحة ومواجهة تداعياتها المختلفة، مشيرة إلى الدور المهم للمجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة، وفي مقدمتها مجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والسكان والتنمية والشباب والرياضة، ولجان المرأة والأسرة والطفولة وحقوق الإنسان، مؤكدة الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، وفي إطار التعاون العربي مع المجموعات الإقليمية والدولية الصديقة.ودعت أبو غزالة الأمم المتحدة إلى مواصلة وتعزيز الشراكة المهمة بين أجهزتها ومنظومة جامعة الدول العربية، بما يعزز الجهود الإقليمية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وضمان أن يعيش الإنسان العربي في أمن ووئام مجتمعين.// انتهى //19:09ت م0171

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