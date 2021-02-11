السعودية اليوم / مجلس المسؤولية الاجتماعية بالشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يستحدثان دبلومًا مهنيًّا للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية



الدمام 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

كشف مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة عن تعاونه مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام لاستحداث دبلوم مهني وفق معايير عالمية متخصصة بالمسؤولية الاجتماعية، لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع وقطاعاته الثلاثة وإكسابهم المهارات المهنية بهذا المجال.

وأوضحت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس الأمناء بالمجلس، أن هذا المشروع الوطني يهدف إلى إعداد وتأهيل كفاءات مهنية تمتلك المعرفة والمهارة بمجال تطوير برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية المستدامة، وتمكين وصولها لأفراد المجتمع وقطاعاته المختلفة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى الشراكة في استحداث الدبلوم المهني المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية وفق معايير عالمية مع فريق بحثي من معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية لتوحيد الجهود والتكامل المؤسسي سعيًا لتحقيق التميز في المسؤولية الاجتماعية محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأكدت الحاجة الملموسة لاستحداث مثل هذه المشاريع والبرامج التعليمية المتخصصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تواكب تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة، في ظل الحاجة إلى تمكين ودعم المسؤولية الاجتماعية بمرتكزات علمية ومهنية تواكب التطورات المستمرة في هذا المجال بما يحقق المستهدفات المرجوة، مشيرة إلى أن مخرجات هذا المشروع على مستوى الأفراد والجهات ستسهم في صناعة التميز والريادة لواقع المسؤولية الاجتماعية بالمملكة ودفع عجلة التنمية في هذا الوطن العظيم.

من جانبها أفادت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري أن الفريق البحثي المشترك بين الجامعة والمجلس يعمل حاليًا على استحداث الدبلوم المهني المتخصص ووضع الإستراتيجية التعليمية وتفاصيل برامجها واللوائح التنظيمية، مشيرةً إلى أن مدة الدبلوم سنة واحدة، يسعى خلاله الفريق لتأهيل كفاءات مهنية تشارك في تنمية الوعي وتطوير وتمكين المسؤولية الاجتماعية بمجالات عملها، إضافة للتعريف بأدوات تطبيق المسؤولية الاجتماعية لزيادة فعالية أداء المنظمات بما يحقق تطلعات المجتمع.

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18:47ت م

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