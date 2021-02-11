الحقيل يستقبل بلدي الرياض ويقف على أولويات المواطنين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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استقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في مكتبه بالوزارة الخميس الماضي رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض.

واستهل الحقيل اللقاء بالترحيب بالحضور، وأشار إلى أهمية عمل المجالس البلدية ودورها الأساسي ضمن منظومة العمل البلدي.

ثم قدم رئيس المجلس البلدي خالد بن عبد الرحمن العريدي شكره وتقديره إلى الوزير على إتاحة الفرصة لاطلاعه على أعمال المجلس البلدي ومبادراته وملاحظاته التي رصدها حول الخدمات البلدية، وأولويات ساكني الرياض واحتياجاتهم.

عرض تقديمي:

وبعد ذلك، استمع الوزير الحقيل إلى عرض تقديمي من رئيس المجلس عن نشاطات المجلس والأعمال المنجزة ومنهجية العمل بالمجلس، وآليات تفعيل المشاركة المجتمعية عبر إشراك المواطنين في النشاطات التي تبرز دورهم في تطوير الخدمات البلدية، كما جرى استعراض التحديات التي تواجه عمل المجالس البلدية.

توجيهات من الحقيل:

وأعقب العرض الاستماع إلى توجيهات الوزير حول الموضوعات المطروحة، وتأكيده على متابعه الدور الفاعل الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مثمّنًا خطوات المجلس الجيدة في سبيل تحقيق تواصل فعال مع المواطنين، وتعميق مشاركتهم في تطوير الخدمات بما يحقق تقدمًا وازدهارًا لمدينة الرياض.

وحضر اللقاء بريك بن عبدالله القرني الأمين العام لشؤون المجالس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، عبدالعزيز الراجحي نائب الرئيس، والدكتور فهيد السبيعي، وإبراهيم العنزي، وأحمد الشمري، ومحمد الشويمان.