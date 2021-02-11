المراعي تطلق حملتها السنوية للتوعية بصحة الفم والأسنان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أطلقت المراعي حملتها السنوية للتوعية بصحة الفم والأسنان في حفل أقيم بقاعة الازدهار بالرياض، بهدف توعية المجتمع بأهمية صحة الفم والأسنان وسبل العناية بهما وتأثيرات ذلك على الصحة العامة للفرد.

حملة سنوية:

وتنفذ المراعي هذه الحملة سنويًا بالتعاون مع جامعتي الملك سعود والأميرة نورة بنت عبدالرحمن في شراكة مستمرة لأكثر من 7 أعوام.

وقال عبدالله العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي: ”التوعية الصحية هي أحد أهم أعمدة المواطنة المؤسسية لشركة المراعي باعتبارها أكبر شركة أغذية ومشروبات في المنطقة” مضيفًا أن: “الشراكة مع المؤسسات التعليمية والجامعات هو نهج تطبقه المراعي في العديد من مبادراتها في التنمية المجتمعية”.

دعم المراعي:

يجدر بالذكر أن شركة المراعي دعمت خلال العام المنصرم العديد من مبادرات التوعية الصحية منها دعم صندوق الوقف الصحي بـ مليوني ريال لمستشفى الملك خالد بالخرج، كما فازت المراعي بجائزة أفضل مبادرة صحية للموظفين “وعي” التي نظمتها وزارة الصحة بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي، بالإضافة إلى التزمها عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي بالترويج للثقافة الصحية.

