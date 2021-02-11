ما هي الكيرم وطريقة لعبها ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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منذ إعلان الاحترازات الوقائية الجديدة لمواجهة كورونا في المملكة كثر الحديث عن لعبة الكيرم في مقالات ورسائل المجتمع السعودي، فهناك مَن وجّه عبر مقاله بطريقة تجهيز اللعبة، فيما طالب البعض الآخر بشرائها حتى تكتمل الجلسة الأسرية في المنزل مع هذه اللعبة، تزامنًا مع التدابير الوقائية والاحترازية الجديدة.

وقال طاهر عطار من أعيان مكة المكرمة وجدة في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إنه قبل 70 عامًا لم تكن هناك وسائل ترفيهية في البيوت غير لعبة الكيرم؛ إذ استطاع بعض التجار الذين يعملون في مجال استيراد الألعاب إحضارها من الهند بجانب الألعاب الأخرى قبل أن تتجه بوصلة استيراد الألعاب إلى الصين، فدخلت في البيوت وخصوصًا في مكة المكرمة وجدة، لدرجة أصبحت بعض الأسر توصي القادمين من الهند بجلب هذه الهدية معهم، وتدريجيًا اشتهرت هذه اللعبة وأصبح لها صيت وسط الكبار والصغار، فأصبحت تشغل أوقات فراغهم.

مستوحى من مدينة كارم:

وأضاف: الكيرم لعبة لوحية خشبية مشتق اسمها من فاكهة آسيوية على شكل نجمة، لكن في الغالب اسمها مستوحًى من مدينة “كارم” الهندية، وعادة ما يتم تثبيت اللوحة المربعة الشكل على 4 أرجل، على ارتفاع من 60 إلى 70 سنتيمترًا فوق سطح الأرض، ويوجد في كل زاوية ثقب دائري وتحت كل ثقب توجد شبكة للقبض على القطع بطريقة مماثلة لطاولة السنوكر، وتدعى هذه الثقوب بـ”الجيوب”.

لاعبان أو أربعة:

وأوضح أنه يشارك في اللعب اثنان أو أربعة من اللاعبين الذين يجلسون مقابل بعضهما البعض، ويتم وضع “الملكة” في وسط اللوحة، وتوضع 6 قطع حول الملكة مباشرة في دائرة، كل منها يلمس الملكة وجيرانها.

ويتم وضع الأجزاء الـ12 المتبقية حول الدائرة الداخلية المكونة من 6 قطع، بحيث تلامس كل قطعة خارجية الدائرة الداخلية.

أول اتحاد للعبة:

ولفت إلى أنه في عام 1958 أنشئ أول اتحاد للعبة في الهند ثم في سريلانكا، وخلال العقدين التاليين انتشرت اللعبة في آسيا وأوروبا حيث أنشئ الاتحاد الدولي لـ”لكيرم” بعضوية دول في مقدمتها الهند وسريلانكا، إضافة إلى ألمانيا وسويسرا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، كما أقيمت أول بطولة بين القارتين في ثمانينيات القرن الماضي.

وعزز تشكيل الاتحاد العالمي كاروم للعبة الكيرم في عام 1988 مستقبل اللعبة بين الألعاب، ووضع الاتحاد العالمي للكيرم القواعد الرسمية للعبة وحولها من لعبة منزلية إلى رياضة تنافسية معترف بها دوليًا، لكن ذلك لم يوقف حبها والاستمتاع بها في المنازل في جميع أنحاء العالم.

