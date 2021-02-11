القبض على 6 أشخاص سرقوا مركبات في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على 6 أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم سرقة المركبات.

تفاصيل العملية:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6) مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات بمدينة الرياض، والمتاجرة بأجزائها.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

