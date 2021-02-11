متحدث الشؤون الإسلامية: على المصاب إبلاغ إمام المسجد بإصابته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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شددت وزارة الشؤون الإسلامية على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وألّا يكونوا سببًا في إغلاق المساجد، داعية المصابين بفيروس كورونا إلى إبلاغ إمام المسجد أو المؤذن أو أحد جماعة المسجد.

المصاب يبلغ إمام المسجد:

ورد متحدث وزارة الشؤون الإسلامية سليمان الخميس على سؤال “متابعات الخليج 365“، خلال مؤتمر اليوم، بشأن كيفية التأكد من إصابة شخص من جماعة المسجد بكورونا، وقال إن الشخص الذي يصاب بفيروس كورونا عادة يقوم بإبلاغ إمام المسجد، ويكون صادقًا وناصحًا مع المصلين، ويبلغ الإمام أو المؤذن أو أحد جماعة المسجد عند ثبوت إصابته حرصًا على سلامة بقية المصلين.

رسالة للمصلين:

وعن رسالة الوزارة للمصلين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، قال الخميس: نجدد نصيحة وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ التي خرجت من القلب لكل مرتادي بيوت الله بألّا يكونوا سبًاب في إغلاق المساجد بتهاونهم بالإجراءات وتعريض الغير للخطر.

