

الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

استقبل معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري في مكتبة اليوم بالرياض سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإسترايتجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزير الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وكبير الموظفين التنفيذين محمد بن فيصل بن معمر ، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري الفرنسي العقيد الركن جان كريستوف غيرتيه ومساعد الملحق العقيد فرانكي لوميزو.

// انتهى //

18:03ت م

0161



الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واساستقبل معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري في مكتبة اليوم بالرياض سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة العربية السعودية /لودوفيك بويوجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإسترايتجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزير الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وكبير الموظفين التنفيذين محمد بن فيصل بن معمر ، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري الفرنسي العقيد الركن جان كريستوف غيرتيه ومساعد الملحق العقيد فرانكي لوميزو.// انتهى //18:03ت م0161

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.