السعودية | “بوابة الدرعية” تكشف عن التصور المستقبلي للكود العمراني لوادي حنيفة وروافده

المناطق - الرياض

كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن تصورها للكود العمراني لوادي حنيفة وروافده الذي تم إطلاقه قبل أكثر من أربعة أشهر، عن العديد من الخيارات المميزة والحديثة التي تتناسب مع البيئة الطبيعية وتمتزج بالسمات التي تعزز الهوية المعمارية النجدية بطراز حديث، بما یضمن الاستفادة القصوى من مقوماتها وإمكاناتها، ویبرز الثقافة والمعمار النجدي الممیز لعاصمة الدولة السعودیة الأولى، التي تعد امتدادًا تاریخیًا للمملكة العربية السعودیة.

وبيّن المقطع المرئي الذي بثته الهيئة عن الشكل التخيلي للمباني السكنية والبيئة المحيطة بها، مثل الشوارع والأرصفة والحدائق، والمسارات المخصصة للمشاة وممارسي الرياضة، مما يهدف إلى إيجاد تواصل إنساني واجتماعي فعال، كون الدرعية واحدة من أهم مواقع التجمع الإنساني في العالم.

يذكر أن الهيئة قد استقبلت المستفيدين قبل الإعلان عن الكود العمراني لوادي حنيفة وروافده، وذلك ضمن جلسات تعريفية أوضحت لهم خطط التطوير والمعمار لمنطقة الدرعية.

وكانت ھیئة تطویر بوابة الدرعیة قد أعلنت سابقًا عن بدء استقبال الُملاك والأھالي والمصممین الھندسیین، وأصحاب المنشآت لمبادرة استوديو التصميم الذي تقيمه الهيئة للاطلاع على خيارات التصامیم، والحصول على الاستشارات التصميمية اللازمة لتصمیم مبانیھم وفق معاییر الكود العمراني، والحصول على شهادة مطابقة لمواصفات الكود العمراني لوادي حنيفة وروافده، حيث تم منذ إطلاق مبادرة استوديو التصميم استقبال مئات المواطنين، وإصدار شهادات المطابقة للعديد من المستفيدين، قبل البدء بإصدار رخصة البناء، إذ تھدف الهيئة الى تأسیس تخطیط حضري وعمراني متناغم للمنطقة، مبني على أفضل الممارسات والتنظیمات والضوابط والمعاییر التنافسیة وإجراءات حمایة الأصول التاریخیة لترتقي من شأنھا بالمنطقة وتجعلھا بیئة جاذبة للسكن والاستثمار.

ودعت الهيئة الراغبين الاطلاع على بيانات التواصل والحجز لاستوديو التصميم عبر الإيميل التالي : [email protected] .