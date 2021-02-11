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مساعد وزير الدفاع يناقش الموضوعات المشتركة مع سفير فرنسا

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الدمام - شريف احمد - استقبل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري في مكتبة اليوم بالرياض سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإسترايتجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزير الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وكبير الموظفين التنفيذين محمد بن فيصل بن معمر ، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري الفرنسي العقيد الركن جان كريستوف غيرتيه ومساعد الملحق العقيد فرانكي لوميزو.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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