شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يبحث جهود الحل السياسي مع المبعوث الأمريكي لليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع في مقر قيادة القوات المشتركة اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، والجهود المبذولة للتوصل الى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

حضر اللقاء كبار ضباط القوات المشتركة والوفد المرافق للضيف.