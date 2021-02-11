شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية مع نظيره القبرصي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط المنعقد في العاصمة اليونانية أثينا.

وتناول اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.