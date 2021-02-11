مستندات جديدة لصفقة اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا المالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية (تداول)، إعلانًا إلحاقيًا من البنك الأهلي التجاري بخصوص صفقة الاندماج المحتملة بينه ومجموعة سامبا المالية.

وجاء في نص بيان البنك الأهلي على موقع تداول، اليوم الخميس ما يلي:

البنك الأهلي التجاري وسامبا:

“مقدمة إشارة إلى إعلان البنك الأهلي التجاري (“البنك الأهلي”) بتاريخ 27/06/1442هـ (الموافق 09/02/2021م) عن آخر التطورات بخصوص صفقة الاندماج المحتملة بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية (“صفقة الاندماج”) والمتضمن نشر عدد من المستندات المتصلة بصفقة الاندماج والمتمثلة في المستندات الآتية:

1) تعميم المساهمين المعد من قبل البنك الأهلي والموجه لمساهميه.

2) مستند العرض المعد من قبل البنك الأهلي والموجه لمساهمي مجموعة سامبا المالية.

3) الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج، يود البنك الأهلي الإعلان بأنه يمكن الاطلاع على هذه المستندات من خلال مرفقات هذا الإعلان من هنا“.

