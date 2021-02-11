إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لـ حرس الحدود

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) رجال.

نتائج القبول:

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي ومتطلبات التحضير للدورة التدريبية بالرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر – التوظيف) على الرابط هنا .