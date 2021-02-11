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شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لـ حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11
إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لـ حرس الحدود
يمكن معرفة متطلبات التحضير للدورة التدريبية عبر منصة أبشر - التوظيف
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) رجال.
نتائج القبول:
وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي ومتطلبات التحضير للدورة التدريبية بالرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر – التوظيف) على الرابط هنا .
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