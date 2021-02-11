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إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لـ حرس الحدود

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لـ حرس الحدود

يمكن معرفة متطلبات التحضير للدورة التدريبية عبر منصة أبشر - التوظيف

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) رجال.

نتائج القبول: 

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي ومتطلبات التحضير للدورة التدريبية بالرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر – التوظيف) على الرابط هنا .


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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