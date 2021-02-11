الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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يتطلب كل من داء السكري من النوع 1 والنوع 2 اهتمامًا شديدًا بالنظام الغذائي، لكن الكثير من الناس لا يدركون كمية السكر والمواد الكيميائية المصنعة التي يضعونها في أجسامهم، لذلك إليك أسوأ 7 أطعمة لمرضى السكر، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

أسوأ 7 أطعمة لمرضى داء السكري

1- الفاكهة المجففة

في حين أن الفاكهة صحية وتمنحك الطاقة والألياف إلا أن الفواكه الجافة ليست كذلك، فهي مجرد نسخ عالية التركيز تحتوي على أطنان من الفركتوز، وهو نوع من السكر، وبمجرد أن تجف الفاكهة، تفقد جميع الألياف الموجودة بها، لذا فأنت تعطي جسمك الكثير من السكر دون أي شيء آخر للمساعدة في إبطاء الامتصاص.

2- الأطعمة المعلبة قليلة الدسم

الأطعمة قليلة الدسم تهدف فقط إلى خفض محتوى الدهون في الأطعمة المعلبة، ولجعل الطعام يدوم لفترة أطول، تضيف العلامات التجارية عادةً المزيد من شراب الذرة عالي الفركتوز إلى طعامك، لذلك ففي الواقع، أنت تأكل نفس الكمية من الدهون لأن محتوى السكر مرتفع جدًا، ويخزن جسمك الكمية الزائدة على شكل رواسب دهنية.

3- الخبز الأبيض

الحقيقة هي أن الخبز الأبيض مجرد غذاء عالي السكر فاقد لكل الألياف الموجودة في الحبوب، لذا حاول تغيير رغيفك الأبيض بطعام آخر ملائم ومفيد.

4- صلصة الشواء

صوص الباربكيو أو صلصة الشواء تحتوي على نسبة سكر عالية، حيث إن ملعقة كبيرة منها تحتوي على 7 جم من السكر، وحين استخدامها لا يتم استخدام معلقة واحدة بالطبع، يمكنك استبدالها بإضافة التوابل إلى طعامك، مثل مسحوق الفلفل الحار مع خلط بعض العسل عليه.

5- البروتين بار

تحتوي ألواح البروتين أو البروتين بار على نسبة عالية من البروتين، وأيضًا نسبة عالية من السكر، في بعض الأحيان، يمكن أن تحتوي قطعة واحدة على ما يصل إلى 30 جرامًا من السكر، ولن تحتاج أبدًا إلى هذا القدر من السكر، إلا إذا كنت تجري ماراثونًا، يمكنك استبداله بحفنة من المكسرات أو الزبادي اليوناني.

6- عصائر الفاكهة

عصائر الفاكهة، خاصة تلك المعبأة، هي مجرد سكر في شكل سائل، حيث يتم معالجة الفاكهة وخلطها وبذلك تفقد كل الألياف، وسيمتص جسمك منها السكر فقط على الفور، وقد يعني هذا رفع نسبة السكر في الدم بما يصل إلى 30-40 نقطة في فترة قصيرة جدًا، وهو أمر مخيف جدًا لمرضى داء السكري.

7- الوجبات السريعة

الوجبات السريعة سيئة للجميع، ولكن بشكل خاص لمرضى السكر؛ نظرًا لأن هذه أغلبها غذاء نشوي يحتوي على نسبة عالية من السكر، ثم يتم إضافة الزيت، وبذلك يصبح هذا الطعام قنبلة موقوتة لجسمك، وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الوجبات السريعة أيضًا الكثير من الملح والصلصة.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أحد أهم العوامل للعيش مع مرض السكري هو تعلم قراءة الملصقات على الأغذية وتناول المزيد من الفواكه والخضراوات الطازجة والألياف وممارسة الرياضة وتقليل الأطعمة المصنعة.



