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شكرا لقرائتكم تعيين عهود الشهيل كأول رئيسة لـ قسم الإعلام بجامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11
تعيين عهود الشهيل كأول رئيسة لـ قسم الإعلام بجامعة الملك سعود
متابعات الخليج 365 - الرياض
صدر قرار رئيس جامعة الملك سعود بتعيين الدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل رئيسة لقسم الإعلام بكلية الآداب.
عهود الشهيل:
وتعد الشهيل هي أول رئيسة لـ قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، حيث تولت منصب وكيلة قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك سعود، كما كانت متحدثة باسم الجامعة.
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