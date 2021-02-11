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تعيين عهود الشهيل كأول رئيسة لـ قسم الإعلام بجامعة الملك سعود

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

تعيين عهود الشهيل كأول رئيسة لـ قسم الإعلام بجامعة الملك سعود

متابعات الخليج 365 - الرياض

‏صدر قرار رئيس جامعة الملك سعود بتعيين الدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل رئيسة لقسم الإعلام بكلية الآداب.

عهود الشهيل: 

وتعد الشهيل هي أول رئيسة لـ قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، حيث تولت منصب وكيلة قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك سعود، كما كانت متحدثة باسم الجامعة.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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