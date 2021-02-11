أسباب إصابة البعض بكورونا في أمريكا رغم جرعتي اللقاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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أثارت قضية إصابة بعض الممارسين الصحيين في أمريكا حسب ما تم نشره عن المراكز الصحية الأمريكية بفيروس كورونا رغم أخذهم جرعتي اللقاح جدلًا في أوساط المجتمعات، وهو ما جعل البعض يستغرب حدوث هذا الأمر.

اللقاحات تحارب الفيروسات:

وللوقوف على حقائق حدوث مثل هذه الإشكالية، أكد أستاذ علم الأجنة وزراعة الخلايا ومؤلف كتاب “كوفيد ١٩ ” بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور صالح عبدالعزيز الكريّم في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: أن من أنجح الأسباب في ضد ومواجهة الإصابة بالفيروسات هي اللقاحات، وقد ثبت ذلك علميًا وتجريبيًا خاصة لقاحات كورنا كوفيد ١٩ والأخذ باللقاحات من أسباب الأخذ بالتوكل على الله.

استحثاث الجهاز المناعي:

وتابع أنه حسب ما تم نشره عن المراكز الصحية الأمريكية أن هناك ممارسين صحيين أصيبوا بالفيروس كوفيد ١٩ بعد أخذهم للقاح جرعتين وأن مما أقرته الشركات المنتجة للقاحات خاصة فايزر، هناك احتمالية للإصابة حتى بعد أخذ الجرعتين من اللقاح لكن النسبة محدودة جدًا جدًا، بناءً على أن الناحية التجريبية السريرية إذ أثبت أن الجرعة الأولى تحمي بنسبة ٥٢٪؜ بينما الجرعة الأولى والثانية فتحميان بنسبة ٩٥٪؜ وعليه فإن موضوع الإصابة بعد الجرعتين يعود إلى قدرة اللقاح على استحثاث الجهاز المناعي على إنتاج الأجسام المضادة.

الدخول بسلالة جديدة:

وأكد البروفيسور الكريّم: هنا يمكن إعادة أسباب حدوث الإصابة بعد الجرعتين إلى عدة أمور منها:

– أن الإصابة بالعدوى الفيروسية تمت قبل أو إثناء أخذ اللقاح لأن اللقاح لا يعمل بأثر رجعي.

– الجسم لم ينتج الأجسام المضادة بما يكفي الحماية من الفيروس، وهو ما يكون أشير إليه بأن نسبة تكوين الأجسام المضادة عند الناس ضد الفيروس ليست واحدة، بمعنى قد يكون البعض المنتج النهائي له من الأجسام المضادة الجرعتين ٦٠ ٪؜ تبعًا لجهازه المناعي.

– احتمال دخول فيروس بسلالة جديدة لا تستطيع الأجسام المضادة التعرف عليه وهي حالة تحتاج إلى إثبات بحثي.

– ارتباك الجهاز المناعي واعتلاله وضعفه وهي حالات نادرة جدًا.

– الأمر قد يتعلق بنتيجة الفحص الإيجابية لترسبات من أجزاء وراثية من الفيروس.

وتابع أن ما ذكر هو احتمالات لقراءات علمية وبحثية ويظل أن كنه التعامل مع هذا الفيروس وعائلته الكورونية ليس من الأمور السهلة، بل هي حالات من اللغز الغامض، ويبقى أن السر فيما خلق الله من مكونات الفيروسات وغيرها من المخلوقات يدل على عظمة من خلق وهو الله سبحانه وتعالى ولذلك فإن اللجوء إليه بالدعاء من الأمور التي ترفع البلاء.