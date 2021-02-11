الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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في مناسبة يوم إنترنت أكثر أمانًا #SaferInternetDay، شارك تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp، أربع طرق يمكن للمستخدم من خلالها الحفاظ على أمان محادثاته وسريتها.

وقال المسؤولون عن التطبيق، في التغريدات الأخيرة، أنهم ملتزمون تجاه المستخدمين بحماية خصوصيتهم، ويأتي ذلك في وقت أُثيرت فيه عاصفة انتقادات حادة للتطبيق بشأن التحديث الأخير الخاص ببيانات المستخدمين، وتكافح الشركة جاهدة منذ ذلك لإرضاء مستخدميها بشكل كامل.

4 طرق للحفاظ على أمان دردشات WhatsApp

1- ميزة التحقق من خطوتين

الإجراء الأول للحفاظ على أمان الدردشات هو تفعيل ميزة التحقق من خطوتين، وهي ميزة اختيارية لإضافة تتكون من إضافة رقم تعريف شخصي إلى حسابك، وإدخال عنوان بريد إلكتروني مخصص للطوارئ يُستخدم في حالة الحاجة إلى إعادة تعيين رقم التعريف الشخصي.

فإذا رغب أحدهم تغيير رقمك لمشاهدة دردشاتك فسيتوجب عليه أيضًا معرفة بريدك الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بالبريد لتأكيد الرسالة.

2- التحكم في من يضيفك إلى المجموعات

سمح WhatsApp أيضًا لمستخدميه بالتحكم فيمن يمكنه إضافتهم إلى المجموعات، وتشمل الخيارات المتاحة: الجميع، جهات الاتصال فقط، جهات اتصال محددة.

3- الإبلاغ عن الأرقام المسيئة

ميزة أخرى مثيرة للاهتمام قدمها التطبيق لمستخدميه هي الإبلاغ عن الأرقام العشوائية، فإذا تعرضت للقصف برسائل من شخص ليس في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، وإذا كانت الرسائل تبدو غير مرغوب فيها أو مريبة، فيمكنك الإبلاغ عنها على الفور.

ويظهر الخيار عند فتح نافذة الدردشة، وشارك WhatsApp أيضًا لقطة شاشة توضح كيف يمكنك حظر الأرقام غير المعروفة أو الإبلاغ عنها.

4- ملفك الشخصي

يتحكم المستخدمون أيضًا فيمن يمكنه عرض معلوماتهم الشخصية، فيمكنك الاختيار بين: الجميع أو جهات الاتصال أو لا أحد، تتضمن تلك المعلومات: صورة الملف الشخصي، ومعلومات حول آخر ظهور.