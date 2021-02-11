صبي ينقذ والدته وشقيقته من حريق كاد يودي بحياتهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تمكن صبي من تكساس يبلغ 11 عامًا من إنقاذ والدته وأخته البالغة 3 سنوات من حريق، بعد أن اشتعلت بهم السيارة، حيث أطفأ النيران بسترته ويديه العاريتين.

الأم أغفلت في النوم أثناء القيادة

وكانت الأم، سابرينا، قد أغفلت في النوم على عجلة القيادة، فتدحرجت سيارة الدفع الرباعي وتحطمت، وأثناء ذلك، طار الصبي أنتوني من النافذة، ونجا بأعجوبة ولم يعانِ سوى من إصابات طفيفة.

وقد حوصرت والدته وشقيقته سيرينتي داخل السيارة، وكانت الفتاة الصغيرة مثبتة أسفل صندوق مكبرات الصوت بعد أن تدحرجت السيارة.

شجاعة الصبي أنقذت الأسرة من الحريق

وفي مقابلة مع قناة FOX 14، قال أنتوني كيف ركض على الفور نحو السيارة بعد رؤية ألسنة اللهب على الجانب السفلي من السيارة، واستخدم سترته ويديه لإطفائها، متابعًا: كان عليّ أن أفعل ذلك لأنني إذا لم أفعل ذلك فتنفجر الشاحنة وأختي وأمي.

وفي حين أُصيبت الأخت بجروح طفيفة إلا أن الأم أُصيبت بجروح بالغة وتعرضت لأضرار في ضلوعها، وتعرضت لجرح يحتاج إلى جراحة، ومن جهة أخرى، دُمرت السيارة بالكامل.

وتظهر الصور المأخوذة من الحادث كيف تحطمت النوافذ والزجاج الأمامي عندما تدحرجت السيارة.



