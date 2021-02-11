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الملك سلمان يبعث بـ رسالة خطية للرئيس السيسي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

الملك سلمان يبعث بـ رسالة خطية للرئيس السيسي

بهدف تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته اليوم لمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد في القاهرة، وذلك بحضور معالي رئيس المخابرات العامة عباس كامل وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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