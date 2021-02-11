متحدث التجارة لـ “المواطن”: نتابع أسعار الكمامات والمعقمات ومطابقتها للمواصفات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

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أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن فرق الوزارة تتابع بشكل كبير التجارة الإلكترونية وكل من يُخالف لوائحها، موضحًا أنه تم مخالفة 17 مُعلنًا قبل أيام سواء كانوا أفراد عبر حساباتهم على السناب شات أو تويتر أو الإنستقرام وغيرها من المواقع الإلكترونية، بقيمة مخالفات بلغت 740 ألف ريال.

الإعلانات الإلكترونية:

أضاف الحسين ردًا على “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، لكشف مستجدات فيروس كورونا، أن الإعلان الإلكتروني لا بد أن تتوفر فيه ضوابط مهمة جدًا حتى لا يكون إعلانًا مخالفًا، منها أن يفصح بوضوح بأن هذا الإعلان هو إعلان تجاري وأن يبتعد عن الإعلان عن أي منتج مغشوش أو مقلد، وأن يوضح بالتفاصيل بيانات المُعلَن وأرقام هواتفه، وأن يكون الإعلان عن علامة تجارية هو يملكها، وعندما لا تنطبق هذه الضوابط فإنه يُعتبر إعلانًا مخالفًا وتضبطه وزارة التجارة، لذلك هناك أهمية للإعلانات التجارية لدى الوزارة لأنها تعزز ثقافة التجارة الإلكترونيةً وتجعل التعامل فيها واضحًا للمستهلك والتاجر.

الكمامات والمطهرات:

وردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” بشأن تفاوت أسعار الكمامات الطبية والمعقمات ومطهرات التعقيم ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، أوضح أن وزارة التجارة تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة وذلك من خلال الجولات المستمرة على الصيدليات ومنافذ البيع للتأكد من جودة ومطابقة المواصفات والمقاييس لهذه الكمامات والمعقمات، والمسار الآخر هو التأكد من وفرته، مشددًا على وفرتها عالية جدًا في منافذ البيع.

