الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

السديس يصدر قرارًا بتعيين عدد من مديري العموم ومساعديهم

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عدة قرارات إدارية جاءت بتكليف عدد من مديري العموم ومساعديهم بالرئاسة، ضمن جهوده الرامية لتجويد منظومة العمل ودعمها بكفاءات شابة ذات تأهيل عالٍ.

نص قرار السديس:

وجاء نص قرار الشيخ السديس كما يلي:

أولًا: مديرو الإدارات العامة:

حمود بن صالح العيادة مدير الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين في المسجد الحرام.

زيد بن عبد الرحمن بن حميد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

منال بنت مصلح المجنوني المديرة العامة للإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية.

ثانيًا: مساعدو مديري الإدارات العامة:

خالد بن عبد الله السويهري مساعد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

وليد بن جود الله السلمي مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية للتطوير.

يزيد بن يوسف الوابل مساعد مدير عام مكتب الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بالإضافة إلى عمله.

نوف بنت بشير هوساوي مساعدة المديرة العامة للإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية.



