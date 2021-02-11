الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول شركة اتحاد عذيب للاتصالات.

تعليق تداول اتحاد عذيب:

وقالت تداول في بيان لها عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس: “إشارة إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية بتاريخ 08/06/1441هـ الموافق 02/02/2020م بخصوص استمرار تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في السوق. وحيث إن الشركة نشرت إعلان نتائجها المالية الأولية المنتهية في 31-12-2020 (تسعة أشهر) مع تقرير مراجع الحسابات المتضمن رأياً حول تلك القوائم، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات ابتداءً من يوم الأحد 02/07/1442هـ الموافق 14/02/2021م.