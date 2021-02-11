طريقة التقديم على وظائف الخطوط السعودية وشروط القبول

قامت شركة الخطوط السعودية للطيران بالمملكة، بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة لديها متوفرة للسعوديين من حملة البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات التي تتناسب مع الوظائف المعلنة، كما أكدت الشركة أن العمل سيكون بفروع الشركة المتواجدة بمدينة جدة، وذكرت الهيئة تفاصيل التقديم على وظائف الخطوط السعودية، موضحة أن التسجيل بالوظائف المعلنة لمن تتوفر لديهم شروط القبول، متاح من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

وظائف الخطوط السعودية

قامت شركة الخطوط السعودية للخدمات الجوية، بالإعلان عن توافر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لديها، للسعوديين من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم، وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تتوفر تحت المسميات التالية:

وظيفة مشرف مجموعة خدمات الرحلة، ويقبل في التخصصات حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم في تخصص الإدارة أو أي من التخصصات ذات الصلة.

وظيفة مراجع حسابات أول، ويقبل بها المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات “المحاسبة أو المالية أو تقنية المعلومات أو إدارة الأعمال أو القانون أو الهندسة”، أو أي من التخصصات الأخرى ذات الصلة.

التقديم على وظائف الخطوط السعودية

قامت شركة الخطوط الجوية السعودية بتوضيح أن التقديم للوظائف المعلنة، متاح لمن تتوفر لديهم شروط القبول بالوظائف، عبر موقع الشركة الإلكتروني، والتقديم متاح عبر رابط التقديم التالي:

وأوضحت الشركة في الإعلان الذي نشرته أن التقديم متاح خلال الفترة من يوم 10 فبراير 2021 وحتى يوم 25 فبراير 2021، حيث سيتم استقبال طلبات جميع المتقدمين ودراستها.

شروط القبول بالوظائف

قامت شركة الخطوط السعودية بتوضيح الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للقبول بالوظائف، وشروط القبول جاءت كالتالي: