خطوات الاستعلام عن حساب المواطن 39 برقم الهوية دعم 1442

تقوم الحكومة السعودية ببذل مجهود كبير جدا لتوفير حياة كريمة لكل مواطن سعودي يعيش على أرضها، لأنها تبحث دوما عن الكمال والتقدم في كافة المجالات المختلفة، والذي يبدأ من تطوير المواطن، ولذلك حرصت الدولة ممثلة في وزارة التنمية البشرية بحصر أعداد المواطنين المدربين تحت فئة محدودي أو ضعيفي الدخل، ولهذا قدمت دعم حساب المواطن للمواطنين، فيما يلي نوضح خطوات الاستعلام عن حساب المواطن 39 برقم الهوية الكترونيا.

حساب المواطن الدفعة 39

قد ظهرت أهمية برنامج حساب المواطن الذي يقدم دعم مالي كل شهر للطبقات الأكثر استحقاق بعد جائحة كورونا التي تفشت في كل دول العالم، وأثرت على الإقتصاد بشكل سلبي، وكان الأكثر تضررا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أتاحت المملكة موقع حساب المواطن الرسمي ليتمكن من خلاله المواطنين المستحقين من الاستعلام عن الدفعات المدمة من دعم حساب المواطن.

وفي حالة حدوث خلل في الموقع عاود المحاولة مرة ثانية، نظرًا للضغط الشديد حيث يبحث آلاف من المواطنين عن دعم حساب المواطن الدفعة 39.

والجدير بالذكر أن دعم حساب المواطن يصرف للمستحقين كل شهر، وبالتحديد في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وفي حالة وجود أي تغيير في الموعد يتم الإعلان عن ذلك مسبقا من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

كما يتم صرف حساب المواطن في يوم يلي اليوم العاشر أو يوم قبله في حالات استثنائية، وهي موافقة يوم 10 من الشهر الميلادي في ايام الاجازات الاسبوعية وهي الجمعة أو السبت.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن 39 برقم الهوية

إليكم الآن خطوات الاستعلام عن الدفعة رقم 39 من برنامج حساب المواطن لشهر فبراير 2021، وهي: