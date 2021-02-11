طريقة التقديم في وظائف بنك الراجحي 1442 وشروط القبول

أعلن مصرف الراجحي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن توافر عدد من الوظائف الخالية بالبنك، وأضاف المصرف أن التقديم متاح لمن يتوفر لديهم شروط القبول التي أوضحها المصرف، بداية من اليوم، والتقديم متاح من خلال موقع المصرف الإلكتروني، ولن يقبل أي طلبات تقديم ورقية، وسنكشف لكم من خلال التقرير رابط وخطوات التقديم في وظائف بنك الراجحي.

وظائف بنك الراجحي

نشر مصرف الراجحي اليوم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن توافر وظائف إدارية خالية بقسم إدارة العمل، لحملة الشهادات المناسبة وأصحاب الخبرة بمجال العمل، وكشف المصرف أن التقديم متاح فقط من خلال موقع المصرف الإلكتروني، باتباع خطوات التقديم التي سنقوم بتوضيحها لكم، وعلى المتقدمين، التحقق من توافر شروط التقديم التالية:

أن يكون الحد الأدنى لعدد سنوات الخبرة التي يملكها المتقدم، في العمل في المجالات المشابهة هو 12 سنة.

أن يكون المتقدم لشغل الوظائف حامل للمؤهل الدراسي المناسب للعمل بقسم إدارة الأعمال التابع للمصرف.

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية

أن يكون حسن السير والسلوك

ألا يكون قد سبق وتم إدانته في أي من الجرائم.

خطوات التقديم في وظائف الراجحي

أوضح مصرف الراجحي أن التقديم على الوظائف الخالية التي أعلن عنها المصرف متاح عبر الموقع الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية: