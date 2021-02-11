السعودية تقوم بإغلاق 10 مساجد مؤقتاً بعد إصابة 18 ووفاة مؤذن بسبب…

قامت المملكة بإغلاق 10 مساجد في عدد من المناطق بالمملكة بشكل مؤقت، يوم الأربعاء، جاء هذا بعد إصابة 18 شخصاً ووفاة مؤذن بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حسب ما ذكر موقع “CNN” في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

بيان المملكة بإغلاق المساجد:

ذكرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، في بيان خاص قامت بنشرة عبر تويتر، يضم البيان أنها أغلقت 10 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 18 حالة كورونا بالمساجد، ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر والتي تبعد حوالي 650 كيلومتراً جنوباً عن العاصمة “الرياض”.

وبينت الشؤون الإسلامية السعودية أن إجمالي ما تم إغلاقه من مساجد خلال الثلاثة أيام الماضية وصل “32” مسجدًا، تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين، كما حذرت السلطات الصحية والأمنية في السعودية يوم الأحد الماضي، من زيادة معدل إصابات فيروس كورونا، وأنها ستقوم بتطبيق منع التجول إذا ما استلزم الأمر ذلك، وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي قائلاً: “نرصد ارتفاعًا في منحنى الإصابات المؤكدة”، مٌؤكداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

السعودية تقوم بإغلاق المساجد وتعقيمها:

ذكرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، إغلاق مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم، وذلك بعد إصابة مدير الإدارة و6 من الموظفين بفيروس كورونا، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين والعاملين بالمساجد، وذكرت الوزارة أيضاً في بيان أنها باشرت خلال يومين إغلاق 5 مساجد بمنطقة الرياض، 3 منها في محافظة حريملاء، ومسجدين في كل من مناطق الأفلاج والدلم، كما قامت الوزارة بإغلاق مسجداً بمحافظة المندق في منطقة الباحة، ومسجداً بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، وثلاث مساجد أخرى في منطقة الحدود الشمالية، بعد التأكد من وجود إصابات كورونا بين صفوف المصلين وموظفين المساجد، وتبعاً للوزارة، يستمر إغلاق المساجد للتعقيم فترة من الوقت ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة حيث يقوم الفرع بالمنطقة وإدارات المساجد بالمحافظات عبر شركات وطنية متخصصة بأعمال التعقيم وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق، ووضحت أنه يتم الفتح بعد القيام بعمليات التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين، وفي حالة كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم القيام بتكليف بديل للقيام بالمهام، وقامت الوزارة بمطالبة كافة المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي وتحقيق التباعد بين المصلين للوقاية من الوباء.