شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المويه يكثّف برامجه التوعوية حول «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استهلّ مستشفى محافظة المويه التابع لصحة الطائف حملته عبر عياداته وشاشاته الذكيه الحمله التي أطلقتها أخيراً وزارة الصحة «نتعاون ما نتهاون»، وتأتي هذه الحملة امتداداً للتوعية حول فايروس كورونا المستجد، والتي تتمحور حول زيادة الوعي والمسؤولية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية حول هذا الفايروس.

وقدم المستشفى من خلال عياداته ومناطق الفرز المخصصة لذلك مواد توعوية تذكر المراجعين ومنسوبي المستشفى أن المرض ما زال قائماً وموجوداً من أجل أن لا ندفع ثمن ذلك التهاون، كما قدم النصائح لجميع زواره ومراجعيه، مؤكداً ضرورة الاتباع والالتزام بالإجراءات الاحترازيه، ولبس الكمام والتباعد الجسدي والاجتماعي وتعقيم اليدين وعدم المصافحة.

كما شملت الحملة بعض مدارس المحافظة، إضافة إلى الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمساجد في المحافظة، لحث كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وتذكيرهم بأهمية الاستمرار في الإجراءات والاحترازات الوقائية والتمسك بالتدابير الوقائية والتذكير بأهميتها.