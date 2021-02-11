السعودية | السعودية للمهندسين: ضبط 387 شهادة مزورة في المملكة

شكرا لقرائتكم السعودية للمهندسين: ضبط 387 شهادة مزورة في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الهيئة السعودية للمهندسين أن عدد الشهادات التي قدمت للهيئة من جامعات غير معترف بها في عام 2020م بلغ أكثر من 16887 شهادة قدمها وافدون يعملون في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وقال المهندس عبد الناصر العبد اللطيف المتحدث الرسمي للهيئة لـ"العربية.نت"، إن الشهادات رفضت من الهيئة بسبب أن هذه المؤهلات لا تنطبق على الشروط التي تطلبها الهيئة، أو لعدم انطباق الشروط الخاصة في التسجيل لدى الهيئة، إلى جانب عدم إكمال البعض مدة الخبرة المطلوبة بخمس سنوات للعمل في السعودية للمهندسين، وتقديم البعض شهادات فنية لا ينطبق عليها شروط التسجيل في الهيئة، إضافة إلى تقديم الكثير منهم شهادات لدورات تدريبية قصيرة غير معتمدة، ومن جهات غير معتمدة في المؤسسات الأكاديمية.

وأضاف العبد اللطيف: "في عام 2020م، تم اكتشاف نحو 387 شهادة مزورة هندسية وفنية، قدمها وافدون من مختلف الجنسيات، إلى جانب تقديمهم شهادات من جامعات وكليات وهمية"، مشيراً إلى أن عدد السعوديين المسجلين في الهيئة في العام الماضي 2020م بلغ نحو 13465 مهندسا سعوديا.

وشدد المهندس العبد اللطيف على أهمية اتباع الأنظمة والقوانين في مزاولة المهن الهندسية، بجميع تخصصاتها من جميع المهندسين ومساعديهم والفنيين، كما دعا الجهات المختلفة التقيد بذلك، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، الذي يلزم جميع المهندسين ومساعديهم بالتسجيل مهنيا لدى الهيئة، وذلك لحماية العمل المهني والهندسي في المملكة.

وأبان أن الغرامات والجزاءات تصل إلى نحو مليون ريال كحد أعلى، في حال مزاولة بدون اعتماد مهني، ومزاولة المكاتب والشركات الهندسية بدون ترخيص هندسي، وكذلك تشغيل ممارس للمهنة مع العلم بالنظام، إضافة إلى غرامة مليون ريال والسجن لمدة سنه في حال الحصول على الاعتماد بطريقه غير نظامية، أو استعمال أي منصة إعلامية دون الحصول على الترخيص والاعتماد، أو انتحال الدرجة المهنية للمعتمدين، مبينا أن درجات الاعتماد المهني للمهندسين أربع، أولها درجة مهندس، حيث سيركز في هذه الدرجة على تدريب وتأهيل المهندس، وتقديم المساعدة الفنية لفريق العمل الذي يعمل معه المهندس.

أما درجة مهندس مشارك فيحق له التوقيع على التقارير والتصاميم بجانب مهندس محترف، وكذلك تقديم خدمات هندسية عبر جهات اعتبارية، وممارسة كافة المهام الهندسية تحت إشراف ومتابعة واعتماد مهندس محترف على الأقل. أما درجة مهندس محترف فيحق له إعداد الخدمات الهندسية في مجال تخصصه الهندسي، التوقيع على التقارير والمخططات ذات المسؤولية المباشرة وغير المباشرة والخدمات الهندسية، وتدريب المهندسين في مستوى المهندس المشارك فأقل. أما درجة مهندس مستشار فيحق له قيادة فرق العمل في مختلف التخصصات الهندسية، وتقديم واعتماد الاستشارات المهنية، وكذلك صلاحيات المهندس المحترف.