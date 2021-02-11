شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود يعلن نتائج القبول النهائي العسكرية لرتبة جندي رجال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية على رتبة (جندي) رجال.

وشددت المديرية على جميع المقبولين نهائي الإلتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي، والتحضير بالزي الرياضي فنيلة كم طويل لون أبيض سادة وبنطلون رياضي طويل لون أزرق سادة، وحلاقة الرأس على رقم (1)، ويمنع دخول أدوية طبية الى مركز التدريب وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير، وإحضار (ايبان) لحساب بنكي مصدق مفعّل وحديث بالإضافة الى تصوير عدد (2) نسخة من النموذج الحساب، ويمنع إحضار الملابس المدنية ( الثوب , الشماغ , وغيرها... ) .

كما منعت إحضار الأجهزة الإلكترونية والجوال والدخان وما شابهه والخواتم والأدوات الحاده والنظارات الشمسية، وإحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل + هوية الأم + أصل المؤهلات العلمية عدد (3) نسخة منها، ويمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة , ولن يسمح بدخول السيارات الى المركز أو الوقوف بجانب أسوار مركز التدريب ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند مخالفة ذلك، وإحضار عدد (10) صور شمسية باللباس الرياضي مقاس 4*6 خلفية أبيض، ونظراً للوضع الراهن وتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج).