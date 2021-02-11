شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تدعو 30 متقدمًا ومتقدمة لإجراء الاختبارات اللازمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (30) متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها بتاريخ 1440/7/08هـ لإجراء الاختبارات اللازمة

وأوضحت البيئة أن مبنى الوزارة الجديد – مخرج 12 – حي الملك عبدالله بالرياض، مشيرة إلى أن المقابلة ستكون في قاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالوزارة .

وأكدت على ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج + نسخة منها ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وأرفاق معادلةالتعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية .، ومراعاة الحضور في الموعد المحدد، مبينة أنه يمكن الاستفسار عن طريق :

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