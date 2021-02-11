شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. التجارة تحسم موقفها من استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشار ‏‏عبد الرحمن بن محمد الحسين، متحدث وزارة التجارة، إلى أكثر المدن التي ضبطت فيها المخالفات للتدابير الوقائية ‎وتشمل الرياض وجدة.

وأضاف متحدث التجارة خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"معاقبة أكثر من 17 معلنا على منصات السناب شات وتويتر و"الانستجرام بغرامات بلغت 740 ألف ريال ".

وأوضح:" استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية مرهون بالتزامنا جميعا "، لافتا:" عام 2020 بلغ نمو المتاجر الإلكترونية 190% عن عام 2019 ".

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‏وتابع:" ضبط 10 مخالفات تجارية كل ساعة "، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع منحنى الإصابات الحرجة.

فيديو | #التجارة تعاقب أكثر من 17 معلنا على منصات "السناب شات" و "تويتر" و"الانستغرام" بغرامات بلغت 740 ألف ريال #الإخبارية pic.twitter.com/pWVKd3fRPC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 11, 2021