شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية ترصد تجاوزات ومخالفات للتدابير الوقائية في بعض المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

‎قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سليمان بن فهد، اليوم الخميس، أنه تم رصد تجاوزات ومخالفات للتدابير الوقائية في بعض المساجد، مؤكدًا أن المساجد كانت آمنة صحية إلا أننا رصدنا تهاون من البعض في الاجراءات الوقائية.

وأضاف أن الوزارة أغلقت اليوم 12 مسجداً مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال أربعة أيام 44 مسجداً تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.