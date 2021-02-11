شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متحدث الصحة يصدم الجميع بأشياء غير متوقعة بشأن كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي:" أصبحنا نسجل إصابات يومية بكورونا تتجاوز 300 حالة بعد أن سجلنا أقل من 100 حالة ".

وأضاف محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"إصابات ‎كورونا اليومية والحالات الحرجة لا تزال في حدود السيطرة رغم ارتفاعها خلال الفترة الماضية ".

وأوضح متحدث الصحة:" من غير المتوقع التقيد بالإجراءات وفي نهاية الأسبوع ننظم مناسبات عائلية بطريقة قد نكون بعيدين فيها عن أعين الرقابة ونعرض أنفسنا للوقوع ضحية انتشار ‎كورونا وإصابة أنفسنا والآخرين ".

وأكد أن منحنى ‎كورونا مازال مرتفعا، وسجلنا ارتفاعا في الحالات الحرجة، ويأتي ذلك في ظل تزايد أعداد الإصابات بكورونا.