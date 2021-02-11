شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متحدث الصحة يصدم الجميع بأشياء غير متوقعة بشأن كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي:" أصبحنا نسجل إصابات يومية بكورونا تتجاوز 300 حالة بعد أن سجلنا أقل من 100 حالة ".
وأضاف محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"إصابات كورونا اليومية والحالات الحرجة لا تزال في حدود السيطرة رغم ارتفاعها خلال الفترة الماضية ".
وأوضح متحدث الصحة:" من غير المتوقع التقيد بالإجراءات وفي نهاية الأسبوع ننظم مناسبات عائلية بطريقة قد نكون بعيدين فيها عن أعين الرقابة ونعرض أنفسنا للوقوع ضحية انتشار كورونا وإصابة أنفسنا والآخرين ".
وأكد أن منحنى كورونا مازال مرتفعا، وسجلنا ارتفاعا في الحالات الحرجة، ويأتي ذلك في ظل تزايد أعداد الإصابات بكورونا.