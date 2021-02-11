شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير موارد بشرية: المنصة الوطنية للتوظيف ستقضي على التلاعب في التوظيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد خبير موارد بشرية، أسامة الشمري، أن المنصة الوطنية للتوظيف ستساعد في الحد من التلاعب في التوظيف من قبل بعض الجهات في القطاع الخاص .

وأضاف، خلال مشاركته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية، أن المنصة حاليا في مرحلة الإنشاء، وستعمل على توحيد آلية التوظيف في القطاع الخاص والحكومي.

ونوه بأن المنصة ستتيح أيضا إمكانية التحقق من السيرة الذاتية المتعلقة بالمتقدمين على الوظائف، مؤكداً أن المنصة تستهدف إتاحة الفرص الوظيفة بشكل عادل أمام الجميع.