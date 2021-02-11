شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 364 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 274 حالة ، فيما توفيت 5 حالات – يرحمهم الله - .

وأكدت وزارة الصحة أن الحالات الحرجة بلغت 437 حالة منها 20 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وجميعها في العنايات المركزة .

وسجلت منطقة الرياض 176 إصابة جديدة ، والمنطقة الشرقية 85 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 43 إصابة ، ومنطقة الباحة 12 إصابة ، ومنطقة عسير 11 إصابة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وأكدت وزارة الصحة على أهمية الإستمرار في الإجراءات الوقائية حتى مع تلقي التطعيم خاصةً بعد ملاحظة ارتفاع الإصابات مجدداً ، وتواصل الأجهزة المختصة عمليات الرقابة في الأسواق والمنشآت والأماكن العامة لمتابعة الإجراءات الوقائية وتفعيل تطبيق " توكلنا " للتأكد من الحالة الصحية .