شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح الطريقة الجائزة لتملك البضاعة التي تورق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان طريقة تملك البضاعة التي تورق ..

وأكد الشيخ سعد الخثلان في لقاء ببرنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن هناك فرق بين التملك والقبض، فالتملك يحدث بمجرد الإيجاب اوالقبول بين البائع والمشتري .

وأضاف الشيخ سعد الخثلان أن القبض يحدث على حسب السلعة والصنف وهو واجب في الطعام بالإجماع ، والراجح أن يُعمم في كل سلعة لكن بحسبها والمرجح في تحديده هو العرف .

وضرب الخثلان مثالاً على ذلك بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية حتى وإن لم ينقلها بإسمه ، فكل سلعة تختلف عن الأخرى .